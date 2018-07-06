Россия повысила ввозные пошлины на ряд товаров из США

Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на некоторые товары США. Среди них - строительно-дорожная техника, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки и оптоволокно. Россия подала иск в ВТО против пошлин США

Тем самым мера коснется продукции, аналоги которой производятся в Российской Федерации. Дополнительные сборы поддержат производителей России, уверены в Минэкономразвития. От торговых ограничений, введенных Соединенными Штатами, российские экспортеры получили ущерб на 537,6 миллиона долларов. Введение дополнительных пошлин даст возможность компенсировать 87,6 миллиона долларов – это та компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия имеет право.

Ответные меры в РФ приняли из-за решения США ввести новые пошлины на сталь и алюминий.

Ранее Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск для обжалования введённых США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.