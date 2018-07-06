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Россия повысила ввозные пошлины на ряд товаров из США
6 июля 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Медведев подписал постановление о введении дополнительных пошлин на некоторые товары США. Среди них - строительно-дорожная техника, оборудование для нефтегазовой отрасли и металлообработки и оптоволокно.
Тем самым мера коснется продукции, аналоги которой производятся в Российской Федерации. Дополнительные сборы поддержат производителей России, уверены в Минэкономразвития. От торговых ограничений, введенных Соединенными Штатами, российские экспортеры получили ущерб на 537,6 миллиона долларов. Введение дополнительных пошлин даст возможность компенсировать 87,6 миллиона долларов – это та компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия имеет право.
Ответные меры в РФ приняли из-за решения США ввести новые пошлины на сталь и алюминий.
Ранее Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск для обжалования введённых США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
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