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РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»
6 июля 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля.
Эксперты РМК подготовили стенд под названием «Медь – ДНК цивилизации», где представят свои самые современные разработки по добыче полезных ископаемых. Специалисты расскажут о роли меди в развитии цивилизации, а также о своих инвестиционных проектах, благодаря которым в стране используются новейшие разработки по экологически безопасному извлечению меди.
Президент РМК Всеволод Левин отметил, что участие компании в этой выставке уже традиционно является одним из центральных событий года.
- Это возможность подвести промежуточные итоги, обозначить планы развития, сопоставить свои проекты с основными тенденциями, вызовами и потребностями не только российской, но и мировой промышленности, - сказал Всеволод Левин. - Уверен, что и в этом году выставка ИННОПРОМ станет площадкой для эффективного делового общения и обсуждения стратегически важных для России проектов.
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