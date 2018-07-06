РМК представит на ИННОПРОМе свой стенд «Медь – ДНК цивилизации»

В этом году Русская медная компания традиционно представит свои разработки на международной выставке ИННОПРОМ-2018. Она состоится в Екатеринбурге 9-12 июля.

Эксперты РМК подготовили стенд под названием «Медь – ДНК цивилизации», где представят свои самые современные разработки по добыче полезных ископаемых. Специалисты расскажут о роли меди в развитии цивилизации, а также о своих инвестиционных проектах, благодаря которым в стране используются новейшие разработки по экологически безопасному извлечению меди.

Президент РМК Всеволод Левин отметил, что участие компании в этой выставке уже традиционно является одним из центральных событий года.



- Это возможность подвести промежуточные итоги, обозначить планы развития, сопоставить свои проекты с основными тенденциями, вызовами и потребностями не только российской, но и мировой промышленности, - сказал Всеволод Левин. - Уверен, что и в этом году выставка ИННОПРОМ станет площадкой для эффективного делового общения и обсуждения стратегически важных для России проектов.