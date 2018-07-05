Независимый топливный союз раскритиковал расследование о недоливе бензина
5 июля 2018, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Независимый топливный союз (НТС) раскритиковал расследование о массовом недоливе бензина на автозаправках.
По данным НТС, методология, которую использовала Федерация автовладельцев России (ФАР), выявившая недолив бензина на АЗС, вызывает сомнения.
В Союзе пояснили, в чем конкретно сомнения. Как стало известно, в ходе исследования ФАР бензин заливался не в топливный бак автомобиля, а в размещенную в багажнике пластмассовую канистру. И после этого топливо переливалось в мерное устройство.
В НТС отметили, что этот метод предполагает большую погрешность в измерениях из-за испарения бензина и возможных утечек. По данным экспертов Союза, естественные потери могут составить 10 процентов, - сообщает rueconomics.ru.
Для замеров должна использоваться только утвержденная технология Росстандарта.
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