//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Экономика 13+

Независимый топливный союз раскритиковал расследование о недоливе бензина

5 июля 2018, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Независимый топливный союз раскритиковал расследование о недоливе бензина
фото: pixabay.com

Независимый топливный союз (НТС) раскритиковал расследование о массовом недоливе бензина на автозаправках.
По данным НТС, методология, которую использовала Федерация автовладельцев России (ФАР), выявившая недолив бензина на АЗС, вызывает сомнения.  

Раскрыты схемы обмана россиян с бензином на АЗС

Раскрыты схемы обмана россиян с бензином на АЗС

В Союзе пояснили, в чем конкретно сомнения. Как стало известно, в ходе исследования ФАР бензин заливался не в топливный бак автомобиля, а в размещенную в багажнике пластмассовую канистру. И после этого топливо переливалось в мерное устройство.
В НТС отметили, что этот метод предполагает большую погрешность в измерениях из-за испарения бензина и возможных утечек. По данным экспертов Союза, естественные потери могут составить 10 процентов, - сообщает rueconomics.ru.

Для замеров должна использоваться только утвержденная технология Росстандарта.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Джон Кеннеди предупредил Москву о возможных «драконовских мерах» США

Джон Кеннеди предупредил Москву о возможных «драконовских мерах» США

Член делегации конгресса США, американский сенатор Джон Нили Кеннеди, посетив Россию, предупредил о возможных «драконовских мерах» в отношении Москвы. Что такое «драконовские меры», Кеннеди не уточнил.

//В мире

Рада призвала ЕС блокировать строительство «Северного потока — 2»

Рада призвала ЕС блокировать строительство «Северного потока — 2»

Депутаты Верховной рады Украины призвали остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Украина призывает подтвердить её стратегическую роль как государства — транзитёра природного газа в Евросоюз.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Маневры армии России на границе спровоцировали панику в украинском Генштабе

Маневры армии России на границе спровоцировали панику в украинском Генштабе

Передвижения российских Вооруженных сил на границе с Украиной вызвали панику в Генштабе армии соседнего государства. Соответствующая информация некоторое время назад была опубликована в блогосфере.

//Экономика

Независимый топливный союз раскритиковал расследование о недоливе бензина

Независимый топливный союз раскритиковал расследование о недоливе бензина

Независимый топливный союз раскритиковал расследование о массовом недоливе бензина на автозаправках. По данным НТС, методология, которую использовала ФАР, выявившая недолив бензина на АЗС, вызывает сомнения.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Правительство пообещало повысить пособие по безработице

Правительство пообещало повысить пособие по безработице

Новый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство разрабатывает проект о повышении пособия по безработице. Сейчас размер таких выплат варьируется от 850 рублей до 4,9 тысяч рублей.

//Общество

Учёные смогли определять болезни по снам

Учёные смогли определять болезни по снам

Группа учёных выступила с заявлением, что с помощью снов можно выявить заболевания человека. Они утверждают, что анализ сновидений помогает диагностировать физические и психологические проблемы человека.

//Шоу-бизнес

Источник назвал причину смерти экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой

Источник назвал причину смерти экс-участницы "Дома-2" Полины Лобановой

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Полина Лобанова могла умереть от сердечного приступа. Девушке 1 июля исполнилось 20 лет. Полина скончалась 4 июля. В тот день ее к себе домой привел безработный ровесник.

//Шоу-бизнес

Малахов рассекретил причину ухода с «Первого канала»

Малахов рассекретил причину ухода с «Первого канала»

Телеведущий Андрей Малахов спустя год после ухода с «Первого канала» рассекретил причину увольнения. Поклонники Малахова были шокированы, узнав что их любимый ведущий ток-шоу меняет место работы.

//Общество

Гитарист группы «Моральный кодекс» перенёс инфаркт

Гитарист группы «Моральный кодекс» перенёс инфаркт

Гитарист группы «Моральный кодекс» 56-летний Николай Девлет‐Кильдеев госпитализирован в московскую больницу с инфарктом. Музыканту была сделана операция. Из реанимации его уже перевели в обычную палату.

//Общество

Кириенко стал Героем России ещё два месяца назад

Кириенко стал Героем России ещё два месяца назад

5 июля СМИ нашей страны со ссылкой на газету «Коммерсант» сообщили, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, стал Героем России. Источники газеты «Аргументы недели» подтверждают эту информацию.

//Новости партнеров

//Спорт

Синоптики дали прогноз погоды в Сочи в день матча Россия — Хорватия

Синоптики дали прогноз погоды в Сочи в день матча Россия — Хорватия

Матч Россия — Хорватия чемпионата мира по футболу пройдет 7 июня, в субботу, на стадионе «Фишт», в Сочи. По предварительному прогнозу синоптиков, в этот день в Сочи может прогреметь гроза.

//В мире

Шеф-редактора информагенства Sputnik задержали в Риге на 12 часов

Шеф-редактора информагенства Sputnik задержали в Риге на 12 часов

Валентинс Роженцовс, шеф-редактор Sputnik Латвия был задержан в Риге «для беседы» с полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов. Роженцовс является гражданином Латвии.

//Общество

Депутаты Крыма поддержали законопроект о пенсионной реформе

Депутаты Крыма поддержали законопроект о пенсионной реформе

Депутаты Государственного совета Крыма поддержали законопроект о пенсионной реформе, внесенный правительством России в Госдуму.

//Спорт

Россия - Хорватия. Выигрывает Agrokor

Россия - Хорватия. Выигрывает Agrokor

В Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля состоится матч четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу сборных России и Хорватии. На его исход может повлиять сделка по реструктуризации долга Сбербанком и ВТБ крупнейшего хорватского продуктового ритейлера Agrokor.

//В мире

В Лондоне не нашли связи отравления в Эймсбери с «делом Скрипалей»

В Лондоне не нашли связи отравления в Эймсбери с «делом Скрипалей»

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что отравление мужчины и женщины в британском Эймсбери, в организме которых нашли следы «Новичка», не связано с инцидентом с семьей Скрипалей.

//Общество

В Московском зоопарке в честь Игоря Акинфеева назвали орла

В Московском зоопарке в честь Игоря Акинфеева назвали орла

Капитан сборной России по футболу на чемпионате мира-2018 Игорь Акинфеев так покорил россиян, что его ноге готовы поставить памятник, а в Московском зоопарке в его честь назвали молодого орла.

//В мире

В Австрии назревает новое экономическое чудо

В Австрии назревает новое экономическое чудо

Австрийский парламент намерен разрешить увеличение продолжительности рабочего дня до 12 часов в день и 60 часов в неделю. Власти страны надеются тем самым увеличить количество рабочих мест и совершить промышленный рывок.

//Общество

«Калашников» предложил россиянам иметь больше оружия

«Калашников» предложил россиянам иметь больше оружия

Концерн «Калашников» предлагает внести изменения в законе «Об оружии». Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в ближайшие дни. Поправки предлагают сделать оружие более доступным для россиян.

//Новости СМИ2

//В мире

Поклонская выразила надежду, что с Порошенко случится чудо

Поклонская выразила надежду, что с Порошенко случится чудо

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская надеется, что с украинским президентом Петром Порошенко случится чудо во время его визита в Сербию, и он изменит свои взгляды.

//В мире

Угодившие в засаду ИГ американские военные погибли под огнем боевиков в Сирии

Угодившие в засаду ИГ американские военные погибли под огнем боевиков в Сирии

Боевики запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской группировки ИГ атаковали военнослужащих армии Соединенных Штатов в Сирии. Соответствующую информацию распространили арабские СМИ.

//Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала о своих слабостях

Татьяна Навка рассказала о своих слабостях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своих слабостях: "Вы думали, я не ем сладкое! Думали, я всесильная! Неееее. Я тоже человек!!! Я женщина, со своими слабостями".

//Общество

Россияне считают, что качество знаний школьников стало хуже из-за ЕГЭ

Россияне считают, что качество знаний школьников стало хуже из-за ЕГЭ

После введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в стране качество образования стало ухудшаться. Россияне уверены, что школьников «натаскивают только на прохождение тестов».

//В мире

Уехавшая из России Евгения Чирикова теперь недовольна властями Эстонии

Уехавшая из России Евгения Чирикова теперь недовольна властями Эстонии

Потрепавшая нервы российским властям общественный деятель Евгения Чирикова, пытавшаяся защитить химкинский лес от последствий урбанизации и сделавшая себе на этом некоторый PR-капитал, вовремя сгинула со своей семьёй за пределы страны, когда речь встала об источниках финансирования её деятельности и откровенных угрозах жизни и безопасности.

//В мире

Украинские танки «уничтожили корабли» условного противника на побережье Донбасса

Украинские танки «уничтожили корабли» условного противника на побережье Донбасса

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео, на которых запечатлены учения армии на юге Донецкой области. Маневры, в которых были задействованы танки и БМП, прошли на побережье Азовского моря.

//Новости Redtram

//Общество

Ясновидящая «Битвы экстрасенсов» может дышать без трубки

Ясновидящая «Битвы экстрасенсов» может дышать без трубки

Финалистка 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова давно страдала заболеванием дыхательных путей, из-за которого могла дышать только через специальную трубку. Она перенесла больше 250 операций.

//Общество

Россия глазами понаехавших болельщиков

Россия глазами понаехавших болельщиков

Центр Москвы, где находится редакция «Аргументы недели», в эти дни наводнён болельщиками из разных стран. Иногда это напоминает Вавилонское столпотворение - маскарад. Мы, молодежная часть редакции, решили побеседовать с иностранцами

//Шоу-бизнес

Участник "Дома-2" устроил драку из-за Бузовой

Участник "Дома-2" устроил драку из-за Бузовой

Участник нашумевшей телестройки Роман Гриценко устроил драку, защищая честь ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. В одном из последних выпусков программы Роман набросился с кулаками на Артёма Сороку.

//Мнение

В Киеве обнародовали информацию об угрожающей Украине национальной катастрофе

В Киеве обнародовали информацию об угрожающей Украине национальной катастрофе

Украине угрожает национальная катастрофа, заявил бывший глава министерства обороны этой страны Анатолий Гриценко. Свое мнение о сложившейся в государстве ситуации он высказал в разговоре со СМИ.

//В мире

Порошенко уверен, что в 988 году князь Владимир крестил Украину

Порошенко уверен, что в 988 году князь Владимир крестил Украину

Украинский президент Пётр Порошенко уверен, что князь Владимир в 988 году крестил Украину. Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС рассказал, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь».

//В мире

Украинские чиновники уверены, что русский язык знать необходимо

Украинские чиновники уверены, что русский язык знать необходимо

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о необходимости украинцам учить и знать русский язык, чтобы "лучше знать язык противника".

//В мире

Раскрыты детали разгрома ополченцами спецгрупп ВСУ на южном фронте Донбасса

Раскрыты детали разгрома ополченцами спецгрупп ВСУ на южном фронте Донбасса

Один из военных корреспондентов, работающих в зоне конфликта в Донбассе, раскрыл детали разгрома ополченцами спецгрупп Вооруженных сил Украины на юге ДНР. Сводку, подготовленную журналистом, опубликовали СМИ.

//Шоу-бизнес

Жанна Агузарова показала смелые фото после успеха российских футболистов

Жанна Агузарова показала смелые фото после успеха российских футболистов

Мало кто остался равнодушным к происходящему в России чемпионату мира по футболу. 55-летняя "королева" рок-н-ролла Жанна Агузарова оригинально, своими смелыми фото, поддержала российскую сборную.

//Общество

Похищение века. Иран обвинил израильтян в краже облаков

Похищение века. Иран обвинил израильтян в краже облаков

Тегеран обвинил Израиль в развязывании климатической войны. Политики нашли причину постоянной засухи в регионе и нехватки питьевой воды. Во всем виноваты израильтяне. Они воруют у Ирана дождевые облака.

//В мире

Пострадавших в Англии отравили тем же веществом, что и Сергея Скрипаля

Пострадавших в Англии отравили тем же веществом, что и Сергея Скрипаля

В Эйсмбери мужчину и женщину отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери - "Новичком". Это заявление высказал Нил Басу, глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

//Экономика

ЦБ отозвал лицензию у якутского банка "Таатта"

ЦБ отозвал лицензию у якутского банка "Таатта"

Центробанк сообшил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций с 5 июля в якутского банка "Таатта". Банк "Таатта" является участником системы страхования вкладов.

//В мире

В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии

В Госдуме рассказали о тренировках Су-57 на американских F-35 в Сирии

Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии. На том же театре военных действий США используют свои военные самолеты F-22 и F-35.

//Шоу-бизнес

О смерти бывшей участницы "Дома-2" Полины Лобановой рассказал ее бывший парень

О смерти бывшей участницы "Дома-2" Полины Лобановой рассказал ее бывший парень

О смерти бывшей участницы скандального реалити-шоу "Дом-2" Полины (Пелагеи) Лобановой рассказал ее бывший возлюбленный, с которым они познакомились на проекте, Дмитрий Талыбов. Полине было 20 лет.

//В мире

Джоан Роулинг высмеяла Дональда Трампа за опечатку

Джоан Роулинг высмеяла Дональда Трампа за опечатку

Британская писательница Джоан Роулинг высмеяла американского президента Дональда Трампа, решившего похвалиться своими достижениями в малом жанре на литературно-издательском поприще.

//Экономика

Силуанов пообещал новое качество жизни от повышения НДС

Силуанов пообещал новое качество жизни от повышения НДС

Первый вице-премьер и министр финансов российского правительства Антон Силуанов сообщил, что средства от повышения ставки НДС будут направлены на здравоохранение, образование и инфраструктуру.

//В мире

Энергетика Украины в критическом состоянии, заявили в Раде

Энергетика Украины в критическом состоянии, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй заявил, что энергетическая отрасль страны доведена до критического состояния, и нынешний министр энергетики не способен вывести ее из кризиса.

//В мире

Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии своей кузины

Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии своей кузины

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория, доводящаяся кузиной пострадавшей вместе с ним Юлии Скрипаль, рассказала о самочувствии своей родственницы после телефонного разговора.

//Говорят, что...

Поздравляет Европа...

Поздравляет Европа...

Коллектив редакции еженедельной газеты «Аргументы недели» поздравляет по случаю 70-летия нашего друга и автора – Александра Григорьевича Звягинцева. Всю свою жизнь он работал в Генпрокуратуре, сначала СССР, а потом и России. Параллельно с основной работой на свет появлялись его романы «Сармат», «Швейцарские горки», «До встречи в Лондоне»

//Говорят, что...

Газопровод в Южную Корею становится реальностью

Газопровод в Южную Корею становится реальностью

Южная Корея давно хочет получать газ из России по газопроводу. Это даст корейской промышленности дополнительные козыри в экономической борьбе с ЕС. Возможность прокладки газопровода между Россией и Южной Кореей через Северную Корею была впервые исследована в годы президентства Ким Дэ Чжуна

//Говорят, что...

Москва закрыла для США Каспийское море

Москва закрыла для США Каспийское море

После развала СССР прикаспийские государства – Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения более 20 лет не могли договориться о правовом статусе Каспийского моря. Однако дело сдвинулось - в августе этого года на V Каспийском саммите должна быть подписана конвенции о правовом статусе Каспия.

//Говорят, что...

Россия может построить железную дорогу из Израиля в Саудовскую Аравию

Россия может построить железную дорогу из Израиля в Саудовскую Аравию

Израильские СМИ обсуждают проект строительства железной дороги из Хайфы в саудовский порт Даммам. С таким предложением выступил министр транспорта страны Исраэль Кац. Как пишут израильские СМИ, госкорпорация «Российские железные дороги» тоже могла бы принять участие в этом строительстве

//В мире

В Европарламенте назвали безумным закон об образовании в Латвии

В Европарламенте назвали безумным закон об образовании в Латвии

Депутат Европейского парламента от Латвийской республики Мирослав Митрофанов назвал безумием вступивший сегодня в силу закон, предусматривающий запрет на преподавание на русском языке.

//Здоровье

Какой у вас тип нервной системы?

Какой у вас тип нервной системы?

Слово «стресс» впервые употребил в 1936 г. канадский учёный Ганс Селье. В переводе с английского оно означает «давление» или «напряжение». По определению Ганса Селье, стресс представляет собой неспецифические реакции организма на различные воздействия. К ним относятся, например, страх, боль

//Здоровье

Биохимия крови

Биохимия крови

Значение биохимического анализа крови трудно переоценить. Он отражает функциональное состояние различных органов и систем и используется во всех областях медицины. Результаты его помогают врачу поставить правильный диагноз и выбрать тактику лечения. Кровь для проведения анализа берут из вены.

//Спорт

Кто очень удивил Овечкина

Кто очень удивил Овечкина

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОВЕЧКИН прилетел в Москву на месяц, чтобы сходить на футбол, повидать друзей и дать интервью журналистам. Пока мы видим Сашу на футболе. Вот он фотографируется с друзьями по сборной, вот обнимается с Собяниным и Воробьёвым

//Спорт

Новый король на подходе

Новый король на подходе

Из троих самых раскрученных футболистов мира в России остаётся только один. Войдёт ли этот ЧМ в историю как начало новой эры – эры Неймара? Мировой футбол уже десяток лет живёт под знаком соперничества 2-х звёзд – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Только они получали «Золотые мячи» по 5 штук на брата

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры