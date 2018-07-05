Центробанк сообшил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций с 5 июля в якутского банка "Таатта". Банк "Таатта" является участником системы страхования вкладов.

На сайте ЦБ сегодня опубликовано сообщение о принятом решении Банка России "об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта" (г. Якутск).

На этой же неделе ранее 3 июля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Банк "Советский" АО Банк "Советский" (г. Санкт-Петербург).

В прошлом месяце Банк России отозвал лицензии у нескольких банков, среду которых: московские банк "Рублев", АКБ "Мосуралбанк", воронежский АО "Банк Воронеж", ООО "Русский Национальный Банк", (г. Ростов-на-Дону).