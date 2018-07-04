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Силуанов пообещал новое качество жизни от повышения НДС
4 июля 2018, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-премьер и министр финансов российского правительства Антон Силуанов сообщил, что средства от повышения ставки НДС будут направлены на здравоохранение, образование и инфраструктуру.
«Новые ресурсы будут вкладываться в образование, здравоохранение, в цифровизацию нашей экономики. За шесть лет мы должны получить новое качество здравоохранения. Это позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний и увеличить продолжительность жизни. В поселках и больницах будет высокоскоростной интернет. Все это даст новое качество жизни», - пообещал министр.
Антон Силуанов также подчеркнул, что эти средства не будут проедены, не будут направлены на реализацию бесперспективных мероприятий. Четкая работа ФНС практически исключает возможность увиливания от уплаты налога, а правительство проследит за тем, чтобы средства не были разворованы, сообщает РИА Новости.
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