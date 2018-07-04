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Минэкономразвития прогнозирует ухудшение экономической ситуации

4 июля 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Минэкономразвития прогнозирует ухудшение экономической ситуации
Фото: pixabay.com

Минэкономразвития РФ прогнозирует ухудшение макроэкономической ситуации в текущем и следующем году в связи с планами правительства повысить ставку НДС до 20%, сообщили сегодня в ведомстве.

По оценкам Минэкономразвития, темпы ежегодного прироста ВВП могут замедлиться более чем в два раза. К середине следующего года объем роста ВВП может составить менее одного процента. Одновременно с этим ускорится инфляция. Специалисты ведомства предполагают, что уже в этом году инфляция составит 3,1% против текущих 2,2%, а в следующем году этот показатель вырастет до 4,3%. Все это будет происходить на фоне значительного замедления роста реальных зарплат – 0,8% против текущих 6,3%.

«Влияние замедления динамики заработных плат на потребительские расходы будет частично компенсироваться снижением нормы сбережения», - предупреждают в министерстве.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с существующих 18% до 20%, сообщает Lenta.ru.

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