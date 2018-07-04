Песков отказался вступать в дискуссию об угрозе повторения кризиса 1998 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прогноз аналитиков Bank of America, которые пришли к выводу, что мировые рынки вскоре столкнутся с ситуацией, подобной финансовому кризису 1998 года.

Американские банкиры увидели признаки угрозы повторения кризиса 1998 года

Песков сообщил, что не знает, чем руководствовались аналитики Bank of America. «Я не стал бы вступать в какую-то дискуссию», — ответил он. На уточняющий вопрос журналистов, будет ли всё хорошо, Песков ответил: «Наверняка», — сообщает РБК. 3 июля, в минувший вторник эксперты Bank of America сделали прогноз, в котором отмечается, что на мировом финансовом рынке может произойти повторение кризиса. В 1997 году это привело к обвалу азиатских рынков, а в 1998-м — объявлен дефолт в России.

Ведущий инвестиционного аналитика Bank of America Майкл Хартнетт заявил, что устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран - эти факты напоминают события 1998 года.