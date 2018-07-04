Американские банкиры увидели признаки угрозы повторения кризиса 1998 года

Аналитики Bank of America Corp. сообщили о появляющихся признаках повторения мирового кризиса 1997–1998 годов, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. Эксперты американской финансовой организации ссылаются на анализ динамики рынков и похожие тренды.

Ведущий инвестиционного аналитика Bank of America Майкл Хартнетт заявил, что устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран. Эти факты напоминают события 1998 года, сообщает Bloomberg. По данным американского банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

Напомним, два десятилетия назад кризис затронул юго-восточную Азию и привел к дефолту в России.