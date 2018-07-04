Аналитики Bank of America заявили об угрозе повторения мирового кризиса 1997–1998 годов. Об этом, по их мнению, свидетельствуют тренды на мировых рынках.



В этой связи бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко вспоминает первый российский дефолт.



17 августа 1998 года правительство во главе с Сергеем Кириенко приняло постановление с мерами по поддержанию финансовой и банковской системы страны. Оно предусматривало реструктуризацию госдолга, плавающий курс рубля, валютный коридор и мораторий на уплату внешнего долга. По словам Алексашенко, банкиры не понимали до конца что всё-таки случилось и макроэкономические последствия дефолта. Так, руководитель "ОНЭКСИМ-банка" Михаил Прохоров проигнорировал мораторий на уплату внешнего долга. Таким образом ЦБ хотел защитить российские банки от иностранных кредиторов. ОНЭКСИМ не послушался рекомендаций и за три дня потерял 3 млрд долларов. Только потом банкиры оценили заботу правительства и ЦБ.



По мнению Сергея Алексашенко, западные банки в 1998 году потеряли до 80 процентов своих вложений. 23 августа правительство Кириенко было отправлено в отставку, а с 1 сентября в стране был введён плавающий курс рубля.



