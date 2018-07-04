Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год

Владимир Путин подписал поправки об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году. Согласно документу, доходы фонда в 2018 году уменьшатся на 66,8 миллиарда рублей - до 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП). Силуанов обещает рост пенсии до 20 тысяч рублей

В 2018 году дефицит составит 0,3% ВВП. На официальном интернет-портале правовой информации также указано, что расходы фонда станут больше на 92,2 миллиарда рублей - до 8,532 триллиона ((8,7% к ВВП).

Изменение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда в форме межбюджетных трансферов на 68,3 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% ВВП). Это на 158,9 миллиарда больше утвержденного законом показателя. Источником финансирования дефицита являются не использованные за прошлогодний период остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда к началу 2018 года.

На плановый период 2019-2020 годов основные параметры бюджета ПФР не меняются.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что в России начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.