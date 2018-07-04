Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год
4 июля 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин подписал поправки об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году. Согласно документу, доходы фонда в 2018 году уменьшатся на 66,8 миллиарда рублей - до 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП).
В 2018 году дефицит составит 0,3% ВВП. На официальном интернет-портале правовой информации также указано, что расходы фонда станут больше на 92,2 миллиарда рублей - до 8,532 триллиона ((8,7% к ВВП).
Изменение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств из федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда в форме межбюджетных трансферов на 68,3 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% ВВП). Это на 158,9 миллиарда больше утвержденного законом показателя. Источником финансирования дефицита являются не использованные за прошлогодний период остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда к началу 2018 года.
На плановый период 2019-2020 годов основные параметры бюджета ПФР не меняются.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о том, что в России начнут поэтапно повышать пенсионный возраст. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не принимает участие в экспертных обсуждениях пенсионной реформы.
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