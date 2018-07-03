В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»

В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля.

«Школа предпринимательства» - это двухнедельный тренинг Корпорации МСП, результатом прохождения которого является полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий по развитию системы управления бизнесом.

Модули тренинга:

- Управление товарно-материальными запасами

- Калькуляция себестоимости;

- Финансовое планирование;

- Основы бухгалтерского учета;

- Анализ бизнеса;

- Управление предприятием;

- Управление человеческими ресурсами;

- Маркетинг.

Занятия проводит сертифицированный Корпорацией МСП бизнес-тренер Евгений Журавлев.

Время проведения тренинга: 9 - 20 июля, с 18:00 до 20:00

Место проведения: МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская 110, к 1, 2 этаж.

Участие в тренинге бесплатное! Необходима предварительная регистрация по телефону 8 800 350 24 74 или через онлайн-форму:

https://территориябизнеса74.рф/news/priglashaem-proyti-obuchenie-v-shkole-predprinimatelstva/