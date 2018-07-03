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В Челябинске открывается «Школа предпринимательства»
3 июля 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В "Территории Бизнеса" открыт набор в "Школу предпринимательства". К участию приглашаются действующие предприниматели, желающие получить новые знания, решить проблемы в бизнесе, найти новые инструменты для увеличения прибыли. Старт проекта - 9 июля.
«Школа предпринимательства» - это двухнедельный тренинг Корпорации МСП, результатом прохождения которого является полный анализ действующего предприятия и планирование последующих действий по развитию системы управления бизнесом.
Модули тренинга:
- Управление товарно-материальными запасами
- Калькуляция себестоимости;
- Финансовое планирование;
- Основы бухгалтерского учета;
- Анализ бизнеса;
- Управление предприятием;
- Управление человеческими ресурсами;
- Маркетинг.
Занятия проводит сертифицированный Корпорацией МСП бизнес-тренер Евгений Журавлев.
Время проведения тренинга: 9 - 20 июля, с 18:00 до 20:00
Место проведения: МФЦ «Территория Бизнеса», ул. Российская 110, к 1, 2 этаж.
Участие в тренинге бесплатное! Необходима предварительная регистрация по телефону 8 800 350 24 74 или через онлайн-форму:
https://территориябизнеса74.рф/news/priglashaem-proyti-obuchenie-v-shkole-predprinimatelstva/
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