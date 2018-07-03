Минфин рекомендовал страховщикам увеличить долю рублевых платежей за рубежом

Министерство финансов рекомендовало страховым брокерам, которые выступают посредниками между клиентами, страховщиками и перестраховщиками, сократить расчеты с иностранными партнерами в долларах и евро.

Такие рекомендации дал Минфин России на фоне санкций. В ведомстве уверены, что вести расчеты в иностранной валюте при передаче страховых обязательств нецелесообразно. Из-за ограничений клиенты и сами компании находятся в зоне риска.

Участники рынка при этом отмечают, что рекомендацию министерства выполнить невозможно, так как на рублевые расчеты должны будут перейти все участники сделки, сообщает "Экономика сегодня". Западные перестраховщики на это не решатся из-за валютных рисков. понятно, что тогда страховщики могут лишиться своих ключевых партнеров.