В Екатеринбурге пройдёт выставка «Иннопром – 2018»

В Екатеринбурге с 9 по 12 июля пройдёт международная промышленная выставка «Иннопром – 2018». Она проводится ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира.

За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.

Тема ИННОПРОМ-2018: Цифровое производство. Страна-партнер – Республика Корея.

Программа мероприятий

Ключевые выставки ИННОПРОМ-2018:

Индустриальная автоматизация

Машиностроение и производство компонентов

ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА (включает отдельную экспозицию по аддитивным технологиям)

Технологии для энергетики

Для участников:

К участию приглашаются промышленные компании, ориентированные на внутренний и внешний рынки. Участники ИННОПРОМ получают прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной продукции: неограниченные возможности по привлечению новых клиентов и развитию отношений с партнерами.

ИННОПРОМ – это обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве: более 160 мероприятий деловой программы на самые актуальные темы.

Условия участия доступны на сайте

Телефон горячей линии: 8-800-700-82-31









Для посетителей:

Ежегодно выставку посещают более 50 000 человек. Более 60% посетителей ИННОПРОМ – это профессиональная аудитория. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процент был выше, ведь ИННОПРОМ – это самая быстрорастущая промышленная выставка Евразии, главная витрина промышленного экспорта России. Именно ИННОПРОМ является избранным местом для международных премьер в сфере технологий для промышленности.

Регламент посещения ИННОПРОМ-2018:

• 9–10 июля – вход для посетителей стоит 300 руб. Билет можно будет приобрести на сайте ИННОПРОМ после открытия регистрации посетителей в июне, либо купить на площадке выставки

• 11–12 июля – вход бесплатный при условии, что посетитель предварительно зарегистрируется на сайте. Без регистрации стоимость входа - 300 руб.

Организаторы:

Министерство промышленности и торговли РФ, «Бизнес Ивент» (ГК «Формика»)

Сайт: www.innoprom.com