В Екатеринбурге пройдёт выставка «Иннопром – 2018»
2 июля 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Екатеринбурге с 9 по 12 июля пройдёт международная промышленная выставка «Иннопром – 2018». Она проводится ежегодно с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира.
За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.
Тема ИННОПРОМ-2018: Цифровое производство. Страна-партнер – Республика Корея.
Ключевые выставки ИННОПРОМ-2018:
Индустриальная автоматизация
Машиностроение и производство компонентов
ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА (включает отдельную экспозицию по аддитивным технологиям)
Технологии для энергетики
Для участников:
К участию приглашаются промышленные компании, ориентированные на внутренний и внешний рынки. Участники ИННОПРОМ получают прямые контакты с мировыми и российскими производителями промышленной продукции: неограниченные возможности по привлечению новых клиентов и развитию отношений с партнерами.
ИННОПРОМ – это обмен опытом в международном и межотраслевом промышленном пространстве: более 160 мероприятий деловой программы на самые актуальные темы.
Условия участия доступны на сайте
Телефон горячей линии: 8-800-700-82-31
Для посетителей:
Ежегодно выставку посещают более 50 000 человек. Более 60% посетителей ИННОПРОМ – это профессиональная аудитория. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процент был выше, ведь ИННОПРОМ – это самая быстрорастущая промышленная выставка Евразии, главная витрина промышленного экспорта России. Именно ИННОПРОМ является избранным местом для международных премьер в сфере технологий для промышленности.
Регламент посещения ИННОПРОМ-2018:
• 9–10 июля – вход для посетителей стоит 300 руб. Билет можно будет приобрести на сайте ИННОПРОМ после открытия регистрации посетителей в июне, либо купить на площадке выставки
• 11–12 июля – вход бесплатный при условии, что посетитель предварительно зарегистрируется на сайте. Без регистрации стоимость входа - 300 руб.
Организаторы:
Министерство промышленности и торговли РФ, «Бизнес Ивент» (ГК «Формика»)
Сайт: www.innoprom.com
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