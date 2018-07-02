В Верхнем Уфалее появился третий резидент ТОСЭР

Третьим резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее стало научно-производственное предприятие «Уралэнергохим». Оно занимается инновационными разработками в обрасти накопления электричества, и специалисты намерены производить накопители электроэнергии для производств.

Предприятие позволит создать в городе 80 рабочих мест, вложить 58,54 миллионов рублей и заняться импортозамещающей работой.. Об этом сегодня, 2 июля, рассказал на аппаратном совещании глава Южного Урала Борис Дубровский.

Напомним, что первыми двумя резидентами в Верхнем Уфалее стали «Уфалейский трикотаж» и «Природный ресурс».