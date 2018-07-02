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В Верхнем Уфалее появился третий резидент ТОСЭР
2 июля 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Третьим резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее стало научно-производственное предприятие «Уралэнергохим». Оно занимается инновационными разработками в обрасти накопления электричества, и специалисты намерены производить накопители электроэнергии для производств.
Предприятие позволит создать в городе 80 рабочих мест, вложить 58,54 миллионов рублей и заняться импортозамещающей работой.. Об этом сегодня, 2 июля, рассказал на аппаратном совещании глава Южного Урала Борис Дубровский.
Напомним, что первыми двумя резидентами в Верхнем Уфалее стали «Уфалейский трикотаж» и «Природный ресурс».
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