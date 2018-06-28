Региональный бизнес развалится из-за новых пошлин

Минфин в очередной раз выступает за то, чтобы уже с 1 июля облагать пошлиной посылки дороже 500 евро и весом более 31 килограмм в месяц. Эксперты отмечают, что данная инициатива сильно ударит по нуждам бизнеса.

В первую очередь, это отразится на тех, кто пользуется интернетом, не хочет переплачивать за товар, покупая его внутри страны, и заказывает его напрямую, например, из Китая, Германии, США. Даже со всеми транспортно-логическими издержками получается дешевле в 3-5 раз. Кроме того, в регионах представители малого и среднего бизнеса этим пользовались - покупали товары из того же Китая и продавали населению. Были неуплаченные налоги, но это несколько миллиардов рублей. При том, что незаконный вывоз капитала из страны в диапазоне 30-50 млрд долларов. Теперь от загибающегося малого бизнеса хотят получить еще денег, сообщает сайт НСН слова эксперта.

Снижение порога для беспошлинного ввоза выгодно, как Федеральной таможенной службе и ФНС, так и крупным торговым сетям, которые выступают лоббистами этой инициативы.

Напомним, то с этого года был установлен лимит покупок в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлин в размере 1 тысячи евро и 31 кг в течение одного месяца.