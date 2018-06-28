Повышение пенсий будет за счет сокращения пенсионеров

В Пенсионном фонде отчитались, что повышение годового дохода пенсионера на 12 тыс. рублей в 2019 году не потребует бюджетных средств. Становится ясно, что это произойдет за счет частичного уменьшения числа пенсионеров.

Власти продолжают называть происходящее благообразными оптимистическими словами, за которыми скрывается шокирующая суть: известные проблемы выживания ПФР и его бюджета являются проблемами граждан, а вовсе не России. Прибавки к пенсиям тем, кто "заслужил" - произойдут исключительно за счет тех, кто "поработает подольше". Оно, конечно, теоретически правильно: в России - "солидарная" пенсионная система, так сложилось, а слово "солидарность" предполагает взаимовыручку. Но это только теоретически: практически же это означает провокацию раздора между людьми разных поколений, отмечает сайт Мои года.

Но в целом это никак не решает проблем Пенсионного фонда: низкой эффективности его инвестиций. Наладить эффективность экономики - это задача всех властей и всех активных и думающих людей в России. А до тех пор, пока это не произойдет, бюджет государства должен вкладываться в пенсии.

Напомним, что ранее чиновники заявили, что уже через пять лет средняя пенсия в РФ будет составлять 20 тыс. рублей. В правительстве обсуждают необходимость достижения такого уровня.