"Северный поток - 2" может изменить маршрут из-за Дании
28 июня 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
Финансовый директор проекта "Северный поток - 2" ( Nord Stream 2 AG) Пол Коркоран сообщил, что все готово для начала строительства газопровода, по которому российский газ будет поставляться в Германию. Газопровод планируется провести по дну Балтийского моря.
Но Дания до сих пор не дала разрешение на проведение работ и укладку труб в своей исключительной экономической зоне.
Германия, Финляндия, Швеция свои разрешения дали, а правительство Дании все думает.
По словам Коркорана, строительство трубопровода "Северный поток - 2" может быть начато до получения разрешений от Дании. Он отметил, что на территорию этой страны приходится только 10% маршрута.
"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - цитирует бизнесмена ТАСС.
Коркоран уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на стоимости реализации проекта, а сроки даже могут не измениться.
Премьер-министр Дании Люкке Расмуссен ранее на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Павлом Гройсманом заявил, что нужно взвешенно, не торопясь проанализировать проект и принять окончательное решение.
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