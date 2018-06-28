"Северный поток - 2" может изменить маршрут из-за Дании

Финансовый директор проекта "Северный поток - 2" ( Nord Stream 2 AG) Пол Коркоран сообщил, что все готово для начала строительства газопровода, по которому российский газ будет поставляться в Германию. Газопровод планируется провести по дну Балтийского моря. Эксперт высказался о планах Дании задержать "Северный поток — 2"

Но Дания до сих пор не дала разрешение на проведение работ и укладку труб в своей исключительной экономической зоне.

Германия, Финляндия, Швеция свои разрешения дали, а правительство Дании все думает.

По словам Коркорана, строительство трубопровода "Северный поток - 2" может быть начато до получения разрешений от Дании. Он отметил, что на территорию этой страны приходится только 10% маршрута.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - цитирует бизнесмена ТАСС.

Коркоран уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на стоимости реализации проекта, а сроки даже могут не измениться.

Премьер-министр Дании Люкке Расмуссен ранее на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Павлом Гройсманом заявил, что нужно взвешенно, не торопясь проанализировать проект и принять окончательное решение.