Рубль и евро сегодня падают, курс доллара растет
28 июня 2018, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
Курсы рубля и евро сегодня на торгах падают, курс доллара растет. В четверг, 28 июня, на открытии Московской биржи составляет 63,31 рубля. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, доллар подорожал на восемь копеек.
Курс евро сегодня утром снизился по сравнению с вечером среды, 27 июня, на 10 копеек. На 10:00 мск курс евро торговался 73,01 рубля, - сообщает svpressa.ru.
Сегодня утром основные российские индексы торгуются разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос по сравнению с закрытием торгов на 0,05%, до отметки в 2254,78 пункта, а индекс РТС потерял 0,1% и составил 1123,68 пункта.
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