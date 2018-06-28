Рубль и евро сегодня падают, курс доллара растет

Курсы рубля и евро сегодня на торгах падают, курс доллара растет. В четверг, 28 июня, на открытии Московской биржи составляет 63,31 рубля. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, доллар подорожал на восемь копеек.

Курс евро сегодня утром снизился по сравнению с вечером среды, 27 июня, на 10 копеек. На 10:00 мск курс евро торговался 73,01 рубля, - сообщает svpressa.ru.

Сегодня утром основные российские индексы торгуются разнонаправленно: индекс Мосбиржи вырос по сравнению с закрытием торгов на 0,05%, до отметки в 2254,78 пункта, а индекс РТС потерял 0,1% и составил 1123,68 пункта.