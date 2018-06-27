Минфин пока не рассматривает лимит на наличные расчеты для физлиц

В настоящее время Министерство финансов РФ не рассматривает вопрос о введении ограничения на максимальную сумму наличных средств для расчетов между физическими лицами.

Возможность ограничения сумм по наличным расчетам физических лиц обсуждается в России с 2012 года. Однако внесенный еще тогда в Госдуму соответствующий законопроект так и не был принят из-за начавшегося очередного экономического кризиса и обвала рубля, повлекших за собой снижение покупательной способности граждан.

«Минфин России сейчас не рассматривает введение лимита на расчеты наличными для физических лиц», - сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.