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Минфин пока не рассматривает лимит на наличные расчеты для физлиц

27 июня 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Минфин пока не рассматривает лимит на наличные расчеты для физлиц
Фото: pixabay.com

В настоящее время Министерство финансов РФ не рассматривает вопрос о введении ограничения на максимальную сумму наличных средств для расчетов между физическими лицами.

Возможность ограничения сумм по наличным расчетам физических лиц обсуждается в России с 2012 года. Однако внесенный еще тогда в Госдуму соответствующий законопроект так и не был принят из-за начавшегося очередного экономического кризиса и обвала рубля, повлекших за собой снижение покупательной способности граждан.

«Минфин России сейчас не рассматривает введение лимита на расчеты наличными для физических лиц», - сообщила РИА Новости пресс-служба министерства.

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