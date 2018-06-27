Инициатива о продаже лекарств в магазинах оказалось бессмысленной
27 июня 2018, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за многочисленных отрицательных отзывов о законопроекте по продаже лекарств в магазинах, инициативу пришлось отложить, а об идеи продажи безрецептурных лекарств пришлось отказаться.
Люди пока не созрели к тому, чтобы продавать лекарственные препараты в магазинах. Имеется в виду общество потребления, медицинское сообщество. Продажа медикаментов в магазине — это ответственный выбор человека, который приходит, покупает упаковку обезболивающего, либо какого-то другого лекарственного препарата, но этот выбор не объясняется тем, что человек не может попасть к врачу, либо человек не знает, как получить тот или иной вид медицинской помощи. Поэтому продажа медикаментов в магазинах, если бы это случилось в России, серьезно бы подстегнуло самолечение, отмечает сайт НСН слова эксперта.
Напомним, что против инициативы о продаже медикаментов в продуктовом ритейле также выступили в Минздраве. В ведомстве усомнились, что продуктовые магазины смогут обеспечить необходимые условия хранения некоторых препаратов.
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