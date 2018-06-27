Новый директор Агентства инвестиционного развития назначен на Южном Урале

Наблюдательный совет Агентства инвестиционного развития региона под председательством главы Южного Урала Бориса Дубровскго единогласно назначили новым руководителем организации Алексея Бобова. Он сменил на должности Анатолия Лобко.

Как уточнил глава региона, все достигнутые результаты нужно закреплять и преумножать - задача по вхождению в перечень регионов с благоприятным инвестклиматом для Южного Урала сохраняется. А у Алексея Бобова накоплен неоценимый опыт работы в соседней Тюменской области в аналогичной структуре, причем только за первый год он привлек порядка 250 инвесторов со средним объемом вложений около 50 миллионов рублей.

- В данный момент сформирована хорошая база для будущего рывка, и ею необходимо качественно воспользоваться, – сказал Борис Дубровский.

В свою очередь Алексей Бобов подчеркнул, что нЮжный Урал очень серьезный и гораздо мощнее Тюменского региона.

- В ближайшее время мы должны определиться с главными точками роста, - добавил он. - Но скажу сразу, что главными направлениями будут привлечение инвесторов, достойное сопровождение и создание инвестиционного контента.