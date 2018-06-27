Дания до сих пор не дала ответ по строительству газопровода "Северный поток-2", который планируется проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. Премьер-министр Дании Люкке Расмуссен заявил, что прежде, чем дать ответ, необходимо проанализировать проект. Дания собирается заблокировать строительство проекта "Северный поток-2"

Правительство Дании намерено задержать реализацию проекта строительства газопровода, опасаясь нанесения вреда экологии.

Эксперт по национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о планах Дании, - передает RT. Он напомнил, что "Газпром" более года назад передавал Дании заявку на прокладку газопровода, и правительство этой страны должно рассмотреть, вредит ли газопровод окружающей среде.

По словам эксперта, Дания обязана действовать в рамках процедуры, ответить в течение первого полугодия 2018 года.

Юшков напомнил, что "Северный поток — 2" идёт по такому же маршруту, как и "Северный поток", который много лет работает, никаких нарушений не зафиксировано.

Эксперт подчеркнул, что даже если Дания откажется выдать разрешение, то проект всё равно будет реализован.