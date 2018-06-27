Эксперт высказался о планах Дании задержать "Северный поток — 2"
27 июня 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]
Дания до сих пор не дала ответ по строительству газопровода "Северный поток-2", который планируется проложить из России в Германию по дну Балтийского моря. Премьер-министр Дании Люкке Расмуссен заявил, что прежде, чем дать ответ, необходимо проанализировать проект.
Правительство Дании намерено задержать реализацию проекта строительства газопровода, опасаясь нанесения вреда экологии.
Эксперт по национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о планах Дании, - передает RT. Он напомнил, что "Газпром" более года назад передавал Дании заявку на прокладку газопровода, и правительство этой страны должно рассмотреть, вредит ли газопровод окружающей среде.
По словам эксперта, Дания обязана действовать в рамках процедуры, ответить в течение первого полугодия 2018 года.
Юшков напомнил, что "Северный поток — 2" идёт по такому же маршруту, как и "Северный поток", который много лет работает, никаких нарушений не зафиксировано.
Эксперт подчеркнул, что даже если Дания откажется выдать разрешение, то проект всё равно будет реализован.
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