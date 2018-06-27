Тяжесть от повышения НДС ляжет на россиян

Если бизнес готов справиться с налоговой нагрузкой при увеличении НДС с 18% до 20%, то основная тяжесть от этого увеличения ляжет на плечи россиян. Поэтому, если проблемы будут у россиян, они будут и у бизнеса.

Бизнесу абсолютно все равно, какой размер имеет НДС. Только есть маленькое «но»: Бизнес – это часть гражданского общества. Гражданскому обществу не все равно, какие поборы навешены на труд, одним из которых и является налог на добавленную стоимость. Это приводит к тому, что у людей нет возможности покупать труд по более дешевой цене, они вынуждены отдавать чиновникам на разграбление гораздо большую сумму. Поэтому почувствуют это граждане, а бизнес почувствует следующим образом – еще больше упадет платежеспособный спрос. Если сейчас граждане в продуктовой корзине покупают калории, то в дальнейшем они будут покупать клейстер, замешенный на опилках, сообщает сайт НСН слова эксперта.

Напомним, что ранее правительство объявило о повышении НДС до 20% с 1 января 2019 года. Проект закона внесен в Госдуму.