В России повышаются цены на все

После того, как приняли проект новой пенсионной реформы, начало меняться абсолютно все. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время продукты первой необходимости подорожают на 15%, вырастет плата за ЖКХ.

Июнь 2018 года богат на события, которые затронут пенсионеров и всё российское общество. Главная новость – грядущее повышение пенсионного возраста – известна более-менее хорошо, хотя серьёзному восприятию мешают дачный сезон и шумиха вокруг чемпионата мира по футболу. Другие события известны меньше, но знать о них необходимо, чтобы не удивляться осенью, зайдя в магазин за покупками или проверяя коммунальную платёжку, сообщает сайт Мои года.

Негативные последствия наиболее сильно ощутят на себе жители регионов, не занятые в госкомпаниях и покупающие в основном продукты первой необходимости. Речь идёт в первую очередь о российских пенсионерах. «Умеренное падение спроса» для них может означать отказ от привычных продуктов.

Также в скором времени поменяются цены на коммуналку. Это делается летом специально, чтобы осенью негативный эффект был не такой острый и сильный.

Стоит отметить, что оценки аналитиков не затрагивают внутренних перипетий российского малого бизнеса, так что гипотетически выигрышная ситуация может обернуться крахом мелких предприятий.