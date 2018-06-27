В России повышаются цены на все
27 июня 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
После того, как приняли проект новой пенсионной реформы, начало меняться абсолютно все. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время продукты первой необходимости подорожают на 15%, вырастет плата за ЖКХ.
Июнь 2018 года богат на события, которые затронут пенсионеров и всё российское общество. Главная новость – грядущее повышение пенсионного возраста – известна более-менее хорошо, хотя серьёзному восприятию мешают дачный сезон и шумиха вокруг чемпионата мира по футболу. Другие события известны меньше, но знать о них необходимо, чтобы не удивляться осенью, зайдя в магазин за покупками или проверяя коммунальную платёжку, сообщает сайт Мои года.
Негативные последствия наиболее сильно ощутят на себе жители регионов, не занятые в госкомпаниях и покупающие в основном продукты первой необходимости. Речь идёт в первую очередь о российских пенсионерах. «Умеренное падение спроса» для них может означать отказ от привычных продуктов.
Также в скором времени поменяются цены на коммуналку. Это делается летом специально, чтобы осенью негативный эффект был не такой острый и сильный.
Стоит отметить, что оценки аналитиков не затрагивают внутренних перипетий российского малого бизнеса, так что гипотетически выигрышная ситуация может обернуться крахом мелких предприятий.
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