Для официальных арендодателей введут налоговые льготы

Правительство РФ планирует ввести налоговые стимулы, чтобы обеспечить развитие «белой» аренды жилья и вывести тем самым этот рынок из тени, сообщается в материалах кабмина к национальному проекту «Жилье и городская среда».

На обсуждении сейчас такие меры, как налоговые льготы на прибыль, вычеты по НДФЛ для арендаторов, налоговые кредиты, а также имущество арендных фондов, сообщают «Известия». Вероятно также введение налогового кредита - изменение срока уплаты НДФЛ с поэтапной уплатой суммы и начисленных процентов в дальнейшем.