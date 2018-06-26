Челябинская область сменила оценку кредитного рейтинга на «позитив»

По данным экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства, Южный Урал улучшил прогноз по кредитному рейтингу – теперь он значится «позитивным».

Такие успехи удалось сделать благодаря снижению объемов госдолга в 1,83 раза (на 12,9 миллиардов рублей в 2017 году), ведению сбалансированной бюджетной политики и эффективным управлением свободных бюджетных средств. По мнению специалистов, тенденция демонстрирует дальнейшее улучшение показателей кредитного рейтинга региона в ближайшие 12-18 месяцев.

Глава региона Борис Дубровский подчеркнул, что эта оценка подтверждает верность бюджетной политики Южного Урала, которая велась с 2014 года.

- Мы справились с решением ключевых задач: снижение объема государственного долга и повышение уровня ликвидности, - уточнил глава региона Борис Дубровский. - Сегодня у Южного Урала не связаны руки долговой нагрузкой, это очень ценно для решения стратегически важных для нашего региона задач.