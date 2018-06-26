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Инвесторы вложили в Южный Урал на 73 процента больше средств
26 июня 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Такие данные предоставили специалисты регионального Минэконома за первый квартал текущего года. Отметим, что в регионе также вырос индекс промпроизводства и зарплата.
Глава регионального Минэконома Сергей Смольников доложил главе региона Борису Дубровскому об успехах в экономической сфере. Губернатор дал задание продолжать работу в этом направлении и обязательно выяснить. какие сферы позволили осуществить такой прорыв в экономике, чтобы поддержать эти направления.
Отметим, что за минувшие пять месяцев на Южном Урале на 4 процента оживился потребительский рынок, на четверть увеличилось введение новостроек, на 7.5 процентов – зарплаты.
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