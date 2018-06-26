Инвесторы вложили в Южный Урал на 73 процента больше средств

Такие данные предоставили специалисты регионального Минэконома за первый квартал текущего года. Отметим, что в регионе также вырос индекс промпроизводства и зарплата.

Глава регионального Минэконома Сергей Смольников доложил главе региона Борису Дубровскому об успехах в экономической сфере. Губернатор дал задание продолжать работу в этом направлении и обязательно выяснить. какие сферы позволили осуществить такой прорыв в экономике, чтобы поддержать эти направления.

Отметим, что за минувшие пять месяцев на Южном Урале на 4 процента оживился потребительский рынок, на четверть увеличилось введение новостроек, на 7.5 процентов – зарплаты.