Совет ЕС согласился выделить Украине 1 млрд евро
26 июня 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник стало известно, что страны-члены Европейского Союза приняли решение предоставить новую макрофинансовую помощь Украине. Согласно последней информации, Киев получит 1 миллиард евро.
Совет ЕС, заседание которого сегодня проходит в Брюсселе, сообщил, что стороны переговоров одобрили выделение этой суммы для покрытия финансовых потребностей Украины.
Кроме того, данные средства будут направлены на поддержку стабилизации экономики страны и проведение программы структурных реформ, передает ТАСС. Сообщений о том, когда именно денежная помощь будет предоставлена Киеву, в СМИ пока не поступало.
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