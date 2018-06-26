Совет ЕС согласился выделить Украине 1 млрд евро

Во вторник стало известно, что страны-члены Европейского Союза приняли решение предоставить новую макрофинансовую помощь Украине. Согласно последней информации, Киев получит 1 миллиард евро.

Совет ЕС, заседание которого сегодня проходит в Брюсселе, сообщил, что стороны переговоров одобрили выделение этой суммы для покрытия финансовых потребностей Украины.

Кроме того, данные средства будут направлены на поддержку стабилизации экономики страны и проведение программы структурных реформ, передает ТАСС. Сообщений о том, когда именно денежная помощь будет предоставлена Киеву, в СМИ пока не поступало.