В России начнут производство одежды будущего

Уже до конца 2018 года в стране будет создан федеральный испытательный центр текстильной и легкой промышленности, который введёт новые стандарты тканей.



Область применения новых материалов - от военной до медицинской. Это и обмундирование для военнослужащих, защитная спецодежда, противогазы и "умные" материалы для контроля за состоянием здоровья пациентов. Ткани будут реагировать на тепло и холод, обладать различными параметрами водостойкости, менять цвет. Отпадёт необходимость их гладить, что значительно облегчит жизнь домашних хозяек.



Федеральный испытательный центр текстильной и легкой промышленности создаётся на базе Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности и входит в состав Министерства торговли и промышленности. Он уже имеет серьёзные научные наработки как, например, изготовление искусственных кровеносных сосудов, сухожилий, клапанов сердца. Всего центр будет проводить 1750 наименований испытаний.



