Популярность микрозаймов – это борьба за выживание

Аналитики отмечают, что россияне берут микрозаймы из-за того, что им в среднем не хватает пять тысяч рублей в месяц для более комфортной жизни. И при этом люди смогут откладывать и не нуждаться в займах в течение года.

Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле средний класс в России, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема, сообщает НСН мнение эксперта.

При этом задачи что-то откладывать у россиян нет, так как для многих это вообще что-то несбыточное. Можно занимать, если есть такая возможность. Но занимают обычно для того, чтобы потреблять, для того, чтобы замедлить переход от более дорогих продуктов питания к менее дорогим.

Стоит отметить, что по данным исследований, к середине 2018 года количество действующих заемщиков микрофинансовых организаций достигло восьми миллионов человек, что стало рекордным показателем.