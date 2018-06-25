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В Минтруде назвали размер средней пенсии в России в 2019 году

25 июня 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Минтруде назвали размер средней пенсии в России в 2019 году
фото: pixabay.com

Средний размер пенсии в 2019 году возрастет до 15,4 тысячи рублей. Тема пенсионной реформы и повышение пенсионного возраста - одна из самых обсуждаемых сейчас среди россиян. Если кто-то не очень интересуется футболом, то размер пенсии и возраст, с какого можно будет уйти на заслуженный отдых, интересны практически каждому. 

Смерть пенсионерам?

Смерть пенсионерам?

 

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в интервью "Известиям", что прибавка к пенсии неработающего пенсионера составит в среднем тысячу рублей в месяц. В год получится 12 тысяч рублей прибавки. В итоге к концу 2018 года средний размер пенсии будет равняться 14 тысяч 414 рублей. Глава Минтруда подчеркнул, что это средний размер пенсии.
Как отметил Топилин, увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции. Министр подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок.

Дмитрий Медведев ранее сообщил, что планируется плавное повышение пенсионного возраста. Мужчинам - до 65 лет, женщинам - до 63.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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