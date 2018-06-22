Депутат Госдумы рассказала, как будут повышать пенсии в России

Повышение пенсий в Российской Федерации в случае пенсионной реформы будет происходить в рамках действующего механизма индексации. Об этом рассказала депутат Государственной думы Ольга Баталина. Турция ждет притока российских пенсионеров

Действующим законодательством предусмотрено, что 1 февраля каждого года страховая пенсия повышается на уровень фактической инфляции за прошлый год. Второй этап повышения пенсий происходит 1 апреля. Выплаты увеличиваются на темп роста доходов пенсионного фонда.

По словам Баталиной, в совокупности за счет произведенных изменений за год неработающий пенсионер получит дополнительно к своему доходу в среднем 12 тысяч рублей, передает ТАСС. В последующие годы будут индексировать ту пенсию, которая получилась в предыдущий год.

Повышение трудового возраста в России приведет к росту пенсионных выплат. Об этом заявил лидер «Партии пенсионеров» Николай Чеботарев. Но проводить реформу нужно взвешенно, широко обсуждая с общественностью.