Обнуление экспортных пошлин вдвое повысит цену на бензин

В ближайшее время будет рассмотрен законопроект, согласно которому завершится налоговой маневр в нефтегазовой отрасли, где экспортные пошлины обнуляются, а налог на добычу полезных ископаемых повышается в течение 6 лет.

Это принесет значительные средства в бюджет. Компаний это не коснется, фактически, для них налоговая нагрузка не изменится. Но это послужит дальнейшим механизмом для изъятия средств у населения. Фактически, этот налоговый маневр означает, что все станут значительно беднее в течение шести лет, поскольку эти деньги в бюджет будут изыматься из карманов налогоплательщиков. Нагрузка цены на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты вырастет. Если не будут защищены внутренние рынки, то рост цен составит где-то 100 процентов, сообщает НСН мнение эксперта.

Стоит отметить, что кабмин в рамках налогового манёвра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях. При росте цен на бензин на 20 процентов в течение одного квартала, экспортная пошлина на него будет повышаться до 90 процентов.