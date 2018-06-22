Из-за повышения НДС россияне будут экономить

Эксперты обеспокоены повышением ставки НДС. Эксперты считают, что из-за этого снизится спрос на продукты питания. Россияне начнут отказываться от мяса и молочных продуктов и начнут массово экономить.

На людях с высоким доходом никак не скажется подорожание продуктов, а люди с низкими доходами начнут экономить. В России мясные продукты, и молочные, и безалкогольные напитки – не самые дешевые, поэтому спрос понизится. На сколько – другой вопрос, как быстро приспособится население – третий. Но повышение цен будет. Правда, на некоторые продукты, в частности, молочные, пониженный НДС – 10%. Что касается мясных продуктов, то сейчас наименее обеспеченные 10% населения потребляют их в 2,5 раза меньше, передает сайт НСН опасения экспертов.

Для изменения ситуации нужно принимать решения, которые бы стимулировали потребление необходимых продуктов, особенно детей. Эксперты отмечают, что необходимо обеспечивать субсидиями на продукты граждан, у которых низкий уровень заработка.

Напомним, правительство 14 июня одобрило повышение базовой ставки НДС с 18 до 20%. Увеличение налога произойдет с 1 января 2019 года.