Российские отели оштрафованы на миллионы рублей

Из-за проведения чемпионата мира по футболу не только жители городов стали поднимать цены на квартиры для сдачи иностранцам, но и отели. Более чем на 10 миллионов рублей Роспотребнадзор оштрафовал отели, завышающие цены.

Ведомство проверило все гостиницы в городах, где проходят матчи. Только в одном Волгограде штрафы пришлось заплатить владельцам 36-ти гостиниц, а в Санкт-Петербурге в черный список надзорных органов попали более ста отелей, отметили на сайте ОТР.

Сообщим, что всего Роспотребнадзор выявил почти 800 случаев необоснованного завышения цен на территории России.