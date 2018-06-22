В России хотят обложить акцизами смеси для кальянов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении акциза на смесь для кальянов с 1 января 2019 года. В будущем году он составит 457 рублей за килограмм, а в 2021 году вырастет до 495 рублей.

Производится смесь из ботвы початка кукурузы с добавлением различных ароматизаторов. Смеси не содержат никотина, а в основном состоят из кукурузной стружки, а также различных компонентов, придающих особенный вкус. Это может быть что угодно, начиная от фруктовых вкусов и заканчивая мятными, сообщает "кальян.рф".

В прошлом году планировался запрет на употребление кальянов и вейпов в ресторанах и барах. Он был предусмотрен в рамках правительственной программы по формированию здорового образа жизни.