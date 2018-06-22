ЦБ отозвал лицензию у московского банка
22 июня 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
С пятницы, 22 июня, Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у очередного московского банка. Соответствующая информация сегодня рано утром появилась на официальном портале регулятора.
Речь, согласно последним данным, идет о Мосуралбанке, который является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 мая текущего года эта организация занимала в банковской системе Российской Федерации 273-е место, уточняется на сайте.
Подчеркивается, что Мосуралбанк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ. Кроме того, были замечены факты недостоверности отчетных данных.
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