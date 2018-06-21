Минтруд пересчитает прожиточный минимум для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). От ПМП зависит размер обязательных доплат малоимущим пенсионерам. В Союзе пенсионеров поддержали жену Киселева, назвавшую плюсы пенсионной реформы

Минтруд предложил изменить механизм ПМП на ближайший финансовый год. На основании ПМП власти рассчитывают объем социальных доплат, необходимых для того, чтобы пенсионеры не находились за чертой бедности, - сообщает РБК. Ведоство уверяет: изменение в порядке определения величины ПМП "ни в коем случае" не приведет к снижению доходов пенсионеров.

Социальная доплата к пенсии в России выплачивается всем неработающим пенсионерам, доходы которых не дотягивают до ПМП, исходя их региона проживания. Соответственно, размер пенсии не может быть ниже ПМП региона проживания человека.

В настоящее время в каждом российском субъекте устанавливается собственная величина ПМП. Но есть и общий показатель по стране: в 2017 году это было 8 726 рублей для всей России.

Уведомление о разработке соответствующего проекта ведомство разместило во вторник, 19 июня, на портале раскрытия нормативно-правовых актов.