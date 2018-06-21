Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал о состоянии экономики Украины, которая должна оплачивать долги кредиторам. По словам главного украинского банкира, финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, - сообщается на сайте НБУ. Яков Смолий подчеркнул, что "дальнейшие перспективы экономического роста Украины будут напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ в стране".

Запад настаивает на проведении на Украине реформ. Комментируя реформы, глава Нацбанка Украины отметил важность сотрудничества Киева с Международным валютным фондом ( МВФ).

Депутат Верховной рады Украины Егор Соболев недавно сообщил, что Киев пытается обмануть Международный валютный фонд. Депутат утверждает, что президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал подписанный ранее Петром Порошенко закон о создании на Украине антикоррупционного суда.