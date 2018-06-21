Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин назвал несколько причин роста цен на бензин в России. Сечин выделил три основных фактора, из-за которых цена не бензин поползли вверх. На цены повлияли девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и непривлекательность переработки в стране.

По поводу девальвации национальной валюты Сечин напомнил, что раньше доллар стоил 30 рублей, а сейчас 64, - сообщает РИА Новости. "Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — глава "Роснефти" он в ходе выступления в Красноярске на годовом общем собрании акционеров компании.

По словам Сечина, мировые цены на нефть с конца прошлого года поднялись примерно на 25%. "Российские компании же поставляют свою нефть как на экспорт, так и на НПЗ внутри страны", - отметил он. Еще добавляется "рост транспортных затрат, энергетики". Как сказал глава нефтяной компании, очевидно, стоимость переработки выросла значительно.

Сечин рассказал, что "переработка нефти в стране становится непривлекательной". "Нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе", - пояснил бизнесмен.