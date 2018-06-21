Новый Ил-114 вряд ли появится в 2019 году

В 2019 году министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обещал представить первый пассажирский турбовинтовой региональный лайнер Ил-114. На какой стадии находится строительство долгожданной отечественной авиановинки при поджимающих сроках?



По данным источников еженедельника "Аргументы недели" в отрасли, работа над самолётом практически стоит на месте, восстановление его производства в России (воздушное судно строилось в Ташкенте) не отмечено какими-либо достижениями. Несмотря на то что деньги под программу выделены и даже вроде как добавлены, – во вторник на пленарном заседании Госдумы во втором чтении принят проект поправок, внесённый правительством РФ. Там отдельным пунктом прописано, что в уставный капитал ПАО ОАК «для финансирования затрат по доработке самолёта Ил-114 будет дополнительно направлено 2,2 млрд рублей».



Три года разговоров, поиска и выделения средств, принятие решения о необходимости строить авиалайнер на уровне президента В. Путина… И что?

При этом есть информация, что противники отечественных самолётов в гражданской авиации ведут отчаянную подковёрную борьбу с целью сорвать планы выпуска этого совершенно независимого от западного авиапрома авиалайнера. Им милее европейские ATR и канадские «Бомбардье».



Подробности шумных обещаний отечественного авиастроения читайте в свежем номере "Аргументов недели".



