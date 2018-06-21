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Молодые российские бизнесмены назвали 10 главных трудностей
21 июня 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Молодые предприниматели России назвали 10 своих главных проблем. Проводилось исследование, в котором бизнеменам предлагалось назвать трудности, с которыми они встречаются при ведении своего дела.
Опрос проводился среди бизнесменов в возрасте до 35 лет в Москве и других российских регионах, - передает RT.
Бизнесмены назвали главными проблемами недостаточную финансовую поддержку со стороны государства (16%), сложности с подбором квалифицированной команды (12%) и отсутствие опытного наставника (12%). Предприниматели отметили высокие налоги (11%) и нехватка навыков в привлечении клиентов и рекламе (11%). Бизнесмены сетуют на отсутствие стартового капитала (9%) и психологические барьеры в виде страха и неуверенности (8%). Еще проблемами являются недостаток знаний в выбранной сфере (7%) и в бухучёте (7%), а также отсутствие поддержки в окружении (7%).
Молодые бизнесмены также высказались о не вошедших в список нехватке нужных юридических знаний, низкой информированности о существующих программах поддержки и коррупционных барьерах.
У предпринимателей не возникло трудностей с мотивацией, процессом регистрации компании, частыми проверками бизнеса, навыками поиска поставщиков и ведения переговоров, знанием интернет-технологий.
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