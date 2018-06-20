РМК вложит миллионы долларов в горнодобывающий сектор Казахстана

Более 300 миллионов долларов входит РМК в освоение месторождений Казахстана. Об этом ее представители - ТОО «Актюбинская медная компания» - рассказали в рамках XXV Всемирного горного конгресса, который прошел в Астане.

Деньги будут направлены на освоение медных и цинковых руд на месторождениях Весенне-Аралчинское и «Кундызды».Туда направят 130 и 200 миллионов долларов соответственною Еще 19 миллионов долларов потребуется на дополнительную линию флотации цинка, которую уже начали строить на производстве «Актюбинская медная компания».

Гендиректор ТОО «Актюбинская медная компания» Наталья Бондаренко подчеркнула, что компания гордится многолетним сотрудничеством с Казахстаном и готова продолжать работу на благо обоих стран.