До конца года ТОСЭР Озерска и Снежинска должны получить по одному резиденту

Глава региона Борис Дубровский поручил до конца текущего года получить как минимум по одному резиденту для ТОСЭР двух закрытых городов Южного Урала – Снежинска и Озерска. Об этом он сказал на встрече с руководством «Росатома» и ПО «Маяк».

Губернатор отметил, что в этих городах уже действуют льготы на землю и муниципальное имущество. Благодаря созданию ТОСЭР здесь будет организовано около 1800 новых рабочих мест. Предварительно 25 резидентов готовы вложить 9,4 миллиарда рублей инвестиций.

- Эффективная реализация возможностей, которые получают ТОСЭР в Озерске и Снежинске, имеет для нас принципиальное значение, - сказал глава региона. – Здесь будут развиваться новые современные и востребованные компетенции.

Добавим, что в Озерске уже начася конкурс на проект нового индустриального парка «Новогорный».