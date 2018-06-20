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До конца года ТОСЭР Озерска и Снежинска должны получить по одному резиденту

20 июня 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Глава региона Борис Дубровский поручил до конца текущего года получить как минимум по одному резиденту для ТОСЭР двух закрытых городов Южного Урала – Снежинска и Озерска. Об этом он сказал на встрече с руководством «Росатома» и ПО «Маяк».

Губернатор отметил, что в этих городах уже действуют льготы на землю и муниципальное имущество. Благодаря созданию ТОСЭР здесь будет организовано около 1800 новых рабочих мест. Предварительно 25 резидентов готовы вложить 9,4 миллиарда рублей инвестиций.

- Эффективная реализация возможностей, которые получают ТОСЭР в Озерске и Снежинске, имеет для нас принципиальное значение, - сказал глава региона. – Здесь будут развиваться новые современные и востребованные компетенции.

Добавим, что в Озерске уже начася конкурс на проект нового индустриального парка «Новогорный».

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