Экономист предупредил об опасности резкого скачка цен в России

В случае введения Западом реальных торговых ограничений в отношении Москвы в России произойдет девальвация национальной валюты и резкий скачок инфляции. Такой прогноз сделал экономист Сергей Хестанов из РАНХиГС.

В колонке, написанной для Forbes, эксперт отметил, что вступление в силу американских санкций, о которых было объявлено в апреле, значительно повысило риски вложений в российские активы, в результате чего рубль начал обесцениваться. Если в Вашингтоне решат ввести реальные ограничения, произойдет серьезное ухудшение торгового баланса РФ и сильный отток капитала из страны. Следствием этого станет резкий скачок инфляции, полагает Хестанов.

По мнению экономиста, существует еще один фактор, который может привести к росту цен. Это повышение стоимости бензина, наблюдаемый в последнее время.

Ранее СМИ опубликовали прогноз Всемирного банка, который предупредил об опасности наступления нового глобального кризиса. Аналитики международной организации считают, что Россию рецессия затронуть не должна.