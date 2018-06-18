Платные путепроводы через железнодорожные пути появятся в Подмосковье

В Подмосковье начинается строительство платных путепроводов через железнодорожные пути. Областное правительство заключило соответствующие соглашения, и реализация данного проекта начнется в ближайшее время.

Путепроводы построят в Сергиево-Посадском районе, в Ступине и Шатуре. Перечисленные объекты повысят безопасность дорожного движения и значительно улучшат транспортную ситуацию в регионе. Срок действия концессионных соглашений — двадцать пять с половиной лет, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова чиновников.

Отметим, что в общей сложности в реализацию проектов вложат порядка двух миллиардов рублей частных инвестиций.