Платные путепроводы через железнодорожные пути появятся в Подмосковье
18 июня 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье начинается строительство платных путепроводов через железнодорожные пути. Областное правительство заключило соответствующие соглашения, и реализация данного проекта начнется в ближайшее время.
Путепроводы построят в Сергиево-Посадском районе, в Ступине и Шатуре. Перечисленные объекты повысят безопасность дорожного движения и значительно улучшат транспортную ситуацию в регионе. Срок действия концессионных соглашений — двадцать пять с половиной лет, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова чиновников.
Отметим, что в общей сложности в реализацию проектов вложат порядка двух миллиардов рублей частных инвестиций.
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