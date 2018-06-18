Долгожители Иркутска получат дополнительные выплаты

Законопроект о дополнительных выплатах пожилым людям к их юбилейным датам рассматривается на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите. Такие выплаты начнутся по достижению возраста в 90 лет.

Предлагается жителям региона, дожившим до 90 лет, к юбилею выплачивать 10 тысяч рублей, к 95-летию планируется выплата 12 тысяч рублей, на 100-летний юбилей – 15 тысяч рублей, сообщают чиновники. Об этом передает сайт Телеинформ.

Отмечается, что сейчас в регионе 3410 людей такого возраста, из них 2794 90-летних, 550 95-летних, 100-летних – 66 человек. На эти выплаты потребуется 43,2 млн рублей из бюджета региона.

Стоит отметить, что данный закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года. Однако есть моменты, которые еще необходимо доработать, так как в предложенном проекте не учтены выплаты людям старше 100 лет – на 105, 110 лет и так далее.