Власти Крыма о продлении санкций ЕС: ничего нового

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал днем в понедельник, 18 июня, продление санкций Евросоюза в отношении республики.

По словам политика, полуостров давно адаптировался к ограничениям запада, поэтому на их пролонгирование никто не обращает никакого внимания. Черняк отметил, что Крым живет с санкциями уже не первый год и ничего нового для властей и местных жителей в подобных действиях ЕС нет.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на крымского политика, Запад уже перепробовал все способы навредить республике, однако не преуспел.

Ранее стало известно, что Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год.