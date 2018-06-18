Власти Крыма о продлении санкций ЕС: ничего нового
18 июня 2018, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал днем в понедельник, 18 июня, продление санкций Евросоюза в отношении республики.
По словам политика, полуостров давно адаптировался к ограничениям запада, поэтому на их пролонгирование никто не обращает никакого внимания. Черняк отметил, что Крым живет с санкциями уже не первый год и ничего нового для властей и местных жителей в подобных действиях ЕС нет.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на крымского политика, Запад уже перепробовал все способы навредить республике, однако не преуспел.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя на год.
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