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Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя
18 июня 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
Источник в структурах Евросоюза в понедельник, 18 июня, сообщил о продлении санкций ЕС в отношении Крыма. Предыдущие ограничительные меры в отношении республики истекают 23 июня текущего года.
Осведомленный источник подчеркнул сегодня, что санкции по Крыму и Севастополю было решено продлить еще на год, передает РИА "Новости".
Напомним, что в конце прошлого месяца документ о продлении ограничений против республики начал рассматривать комитет постпредов стран-членов Евросоюза. В ЕС ранее сообщали, что решение о пролонгировании санкций должно быть принято единогласно.
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