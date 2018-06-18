Источник: Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Источник в структурах Евросоюза в понедельник, 18 июня, сообщил о продлении санкций ЕС в отношении Крыма. Предыдущие ограничительные меры в отношении республики истекают 23 июня текущего года.

Осведомленный источник подчеркнул сегодня, что санкции по Крыму и Севастополю было решено продлить еще на год, передает РИА "Новости".

Напомним, что в конце прошлого месяца документ о продлении ограничений против республики начал рассматривать комитет постпредов стран-членов Евросоюза. В ЕС ранее сообщали, что решение о пролонгировании санкций должно быть принято единогласно.