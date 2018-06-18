Мигранты из Украины отчисляют из России на родину все меньше денег

Организация Объединенных Наций (ООН) проанализировала, как трудовые мигранты влияют на мировую экономику. По данным организации, по всему миру около 250 млн человек временно работают за рубежом. А 800 млн человек из разных стран мира живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников-гастарбайтеров.

Эксперты ООН отметили огромную роль трудовых мигрантов в развитии мировой экономики. Гастарбайтеры зарабатывают в разы больше, чем международные организации присылают в качестве помощи. В России и в Украине трудовую миграцию считают угрозой, - пишет "Независимая газета".

Тема трудовых мигрантов в России обычно связывается с наплывом соседей, которые занимают рабочие места. О денежных средствах, отправляемых в Россию работающих за рубежом россиян, есть данные сайте Центрального банка России.

По итогам 2017 года из России физлица отправили 43,8 млрд долларов, из них в страны СНГ 12,9 млрд долларов. Поступления в Россию составили около 20,8 млрд долларов. Таким образом, Россия выступает нетто-экспортером "мигрантских" денег.

Нацбанк Грузии отчитался на днях, что денежные переводы физлиц из России в январе–мае 2018 года составили почти треть всех перечислений в страну и объем составил 74,9 млн долларов. Объем средств, перечисленных физлицами в Грузию из России, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года на 3,9% .